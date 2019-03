So lernen Sie, wie Fasten richtig geht

Wie der Name schon sagt, werden bei dieser Kur lediglich Suppen verzehrt. So gibt es schon morgens Haferflockensuppe, mittags und abends stehen warme Gemüsesuppen auf dem Speiseplan. So wird der Körper rund um die Uhr mit Vitaminen, Flüssigkeit und Mineralstoffen versorgt. Lediglich das Defizit an Eiweiß sollte man beachten. Daher gilt für „Suppenfastende“: Regelmäßig bewegen, um keine Muskelmasse zu verlieren! Auch diese Kur sollte nicht länger als ein bis zwei Wochen dauern, da sonst Eiweißmangel auftreten kann.