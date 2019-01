40 Punkte! Minnesota-Star Wiggins in Mega-Form

Kanadas Basketball-Star Andrew Wiggins agiert derzeit in der NBA in Hochform. Der 23-jährige Swingman erzielte am Dienstagabend beim 119:117-Auswärtserfolg der Minnesota Timberwolves über Oklahoma City Thunder 40 Punkte. Damit bescherte Wiggins Interimscoach Ryan Saunders ein erfolgreiches Debüt. Es war der bereits dritte Sieg en suite für die „Wölfe“, die am Sonntag Tom Thibodeau gefeuert hatten.