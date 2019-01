Kein Ende: Salzburg versinkt weiter im Schnee

Meterhoch türmt sich mancherorts der Schnee, in der Nacht zum Mittwoch sind wieder viele Zentimeter dazu gekommen. In Saalbach-Hinterglemm liegt im Tal momentan rund ein Meter Schnee, in Abtenau 95 Zentimeter, Radstadt 86 und Lofer 70. Auf den Bergen zeigen die Messungen viel mehr an: Zwei Meter in Dienten und Maria Alm, Filzmoos schafft es auf 1,5 Meter.