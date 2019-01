Neues Hardstyle-Clubbing kommt nach Wien

„Unser Fokus liegt bei dem Event in erster Linie auf nationalen Künstlern, welche durch Hard Music Records gestellt werden. Doch auch diverse internationale DJs und Producer werden die Möglichkeit bekommen, das Hardstyle Friday Clubbing zu bespielen. Wir sprechen als Zielgruppe gleichgesinnte Mädels und Burschen an und bieten neben einigen Specials eine tolle Licht- und Tonanlage in einem modernen Club mitten in Wien“, so Thomas, einer der Veranstalter und selbst DJ.