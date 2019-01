Israel: Ex-Minister spionierte für Erzfeind Iran

Der frühere israelische Energieminister Gonen Segev hat jahrelang für Israels Erzfeind Iran spioniert. Der 63-Jährige habe vor Gericht die Weitergabe von wichtigen Informationen an die Islamische Republik gestanden, teilte das Justizministerium in Jerusalem am Mittwoch mit. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hätten sich im Gegenzug für das Geständnis auf elf Jahre Haft geeinigt, die Urteilsverkündung erfolge am 11. Februar.