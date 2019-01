„Bambi“ Bruckner: „Aller guten Dinge sind drei“

Außerdem veröffentlicht „Bambi“ ein Foto, auf dem nicht nur ihr Schwangerschaftstest und der Mutter-Kind-Pass zu sehen sind, sondern auch schon das erste Ultraschallbild ihres dritten Kindes. „Das letzte Mal werde ich meine letzte Schwangerschaft in meinem Leben so richtig bewusst genießen - ist die schönste Zeit (außer, dass ich noch das Gefühl hab jeden Tag in der Früh, mich übergeben zu müssen)“, heißt es in dem süßen Baby-Posting weiter.