OLED-Laptops, Edel-All-in-Ones und Gaming-Flundern

Kreative mit hohen Ansprüchen an Bild- und Videobearbeitung will Lenovo mit dem Yoga A940 ansprechen. Das All-in-One-Gerät im Stil von Surface Studio oder iMac Pro im 27-Zoll-Format lässt sich wie der Microsoft-Rivale per Stift bedienen und als eine Art Riesen-Tablet auf den Tisch legen. Ein Drehregler am Chassis soll in Programmen wie Photoshop die Bedienung erleichtern.