Der „Hexer“ als Held von München

Mit Lukas Herzog wusste in München aber auch der zweite Eisbullen-Goalie zu begeistern! Als Michalek im ersten Drittel während einer Unterzahlsituation mit Problemen an der Kufe seines Schlittschuhs kurzfristig für zweineinhalb Minuten vom Eis musste, sprang der gebürtige Zeller ein. Und auch er hielt seinen Kasten trotz rollender Angriffe der Münchner sein Tor sauber, brachte die Bayern an den Rande der Verzweiflung.