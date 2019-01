Bayern holt Weltmeister und will noch zwei Stars

Alaba-Konkurrent

Auch Atletico-Verteidiger Hernandez schätzt Salihamidzic sehr! „Das ist ein interessanter Spieler“, so Bayerns Sportboss in der Bild-Zeitung. Etwas Konkretes sei jedoch noch nicht zu vermelden: „Man muss schauen, was möglich ist.“ Immerhin kostet der direkte Konkurrent von ÖFB-Star David Alaba rund 80 Millionen Euro.