„Odyssey“: Jänner bringt neue Abenteuer und Gegner

Mit „Schattenerbe“ veröffentlicht Ubisoft am 15. Jänner die zweite Episode der Erweiterung „Das Vermächtnis der ersten Klinge“ für „Assassin’s Creed: Odyssey“. Sie führt den Spieler in das Umland der Hafenstadt in Achaia, wo er eine vom Orden der Ältesten initiierte Blockade untersuchen muss. Fans des Action-Adventures können sich im ersten Monat des neuen Jahres unter anderem zudem auf zwei neue „vergessene Geschichten Griechenlands“ und einen neuen, einäugigen Gegner freuen, wie der Publisher in einem neuen Video verrät.