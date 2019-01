Federer: „So bin ich noch nie zusammengebrochen“

Nächster Australian-Open-Titel?

Emotionsausbrüche, allerdings eher der gegenteilige Art, sind bei Federer durchaus nicht ungewöhnlich. Bei großen Triumphen kullern dem Maestro schon einmal Tränen über die Wangen. Womöglich ist das in Kürz wieder so weit. Nächste Woche starten die Australian Open. Federer geht als Titelverteidiger und Favorit an den Start ...