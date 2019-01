Betrüger retournierten Ski nicht: Hoher Schaden

Drei Männer suchten sich am Montag in einem Skigeschäft in Neukirchen drei Paar Ski, Schuhe und Helme aus. Einer der Gäste legte beim Verleih einen dänischen Ausweis vor. Nach einem Tag sollte die Ausrüstung wieder zurückgebracht werden, doch das Trio tauchte nicht mehr auf. Wie sich herausstellte, war der gezeigte Führerschein seit dem Frühjahr 2018 als gestohlen gemeldet. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.