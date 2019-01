3404 süße Babys erblickten das Licht der Welt

Drillinge in Klagenfurt

„Einmal gab es Drillinge, 29 mal Zwillinge“, bilanziert Primarius Manfred Mörtl, Vorstand der Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Klagenfurt. Zu den geburtenstärksten Monaten zählten Mai, August und September. Jeweils mehr als 150 Kinder wurden in dieser Zeit geboren. 796 Mädchen und 900 Knaben kamen in Klagenfurt 2018 zur Welt.