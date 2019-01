Abgeordnete stellen May vernichtendes Urteil aus

Bei ungeregeltem Austritt drohen chaotische Verhältnisse

Wenn das Unterhaus beim Votum am 15. Jänner dem ausgehandelten Vertrag mit der Staatengemeinschaft nicht zustimmt, wird Großbritannien laut der Regierung die EU ohne einen Deal verlassen. In dem Fall drohen dem Land chaotische Verhältnisse in fast allen Lebensbereichen. Ein harter Brexit ohne Vertrag würde aber auch Millionen Europäer treffen. Das vorgesehene Austrittsdatum ist weiterhin der 29. März, am Dienstag hatte es allerdings Spekulationen gegeben, der Termin könnte verschoben werden. Dies dementierte May am Mittwoch: Großbritannien werde die EU auf jeden Fall am 29. März verlassen, sagte sie.