Halbgares Menü: Die drei Lager der SPÖ

Da wären einmal die Hoffnungsvollen. Die sind schon froh, wenn sich überhaupt etwas tut. Dann kommen die in den Kaderschmieden geschulten Bedenkenträger. Die wittern alle möglichen Gefahren, aber sehen hinter keiner Idee eine Chance. Und dann wären da noch die bekannten Blockadebonzen. Die erkennen blitzartig in jeder Veränderung den persönlichen Komfortverlust. Da werden die Satten munter und verteidigen auf Teufel komm raus die gewohnte Gemütlichkeit. Auch auf die Gefahr hin, dass am Ende das ganze Werkl vor die Hunde geht.