Shearer kritisch: „Da muss Klopp ja durchdrehen“

Letzte Woche noch gefeiert, jetzt plötzlich heftig in der Kritik - so schnell geht’s auch beim FC Liverpool! Auf das 1:2 im Premier-League-Hit bei Manchester City rutschte die Klopp-Truppe auch im FA Cup aus, verlor in der dritten Runde bei Wolverhampton mit 1:2. Allerdings mit einer B-Elf (neun Umstellungen, drei Debütanten). Weshalb Klopp mangelnder Respekt vorgeworfen wird: „Wir haben so ein brutales Programm, ich musste so viele Wechsel vornehmen“, rechtfertigte sich der Deutsche