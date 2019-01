Gemeinsames Korea-Team: „Zuerst etwas befremdlich“

Pikante Personalauswahl

Pikant ist die Personalauswahl in jedem Fall. Denn die vier Nordkoreaner, die Chos Team erweitern, stehen allesamt in Diensten des Militärs. Und Cho coacht in Südkoreas Liga just jene Mannschaft, die für die Streitkräfte antritt. Er verzichtete deshalb auf eine Nominierung von Akteuren des eigenen Clubs.