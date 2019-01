Anna Gasser: „Ich suche schon meine Nachfolgerin“

Dicht ist es, das Programm unserer Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser vor dem Heim-Weltcup am Wochenende am steirischen Kreischberg. Schanzenbesichtigung am Slopestyle-Hang, geduldige Showsprünge für die angereisten Medien, Live-Pressekonferenz, Interviews. Bei denen sich die Snowboarderin und ihr ebenfalls erfolgreicher Freund Clemens Millauer top vorbereitet für den Contest präsentierten.