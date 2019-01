Schüler und Lehrer haben in Bad Ischl „schneefrei“

Festsitzen in der Kaiserstadt

Derzeit bleibt sie offen. Doch es drohen kurzfristige Sperren. Dieses Szenario würde bedeuten, dass alle, die heute früh noch aus dieser Richtung nach Bad Ischl gekommen sind, am Nachmittag nicht mehr nach Hause kommen und in der Kaiserstadt festsitzen würden. Daher gab´s von der Direktorin im Vorhinein die Order, daheim zu bleiben. Aus Bad Aussee wäre die Zufahrt zwar möglich, da der Pötschenpass derzeit offen ist - aber auch hier droht jederzeit die erneute Sperre.