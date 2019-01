Wollte raschen Vollzug: Todeskandidat erhängt sich

Ein verurteilter Mörder ist im US-Bundesstaat Nevada tot in seiner Zelle aufgefunden worden, nachdem er zuvor mehrmals verlangt hatte, die Vollstreckung seines Todesurteils zu beschleunigen. Scott Raymond Dozier habe sich offenbar erhängt, erklärte die zuständige Strafvollzugsbehörde am Dienstag. Eine Ermittlung sei eingeleitet worden. Der 48-jährige Dozier, der in einer Einzelzelle untergebracht war, habe sich bereits am Samstag erhängt, hieß es. Eine Autopsie sei angeordnet worden.