Claudia Riegler schafft mit 45 ihren 1. Heimsieg!

Riegler hatte trotz eines Wacklers im zweiten Run bereits die Qualifikation für sich entschieden und durfte damit den Kurs wählen, sie griff jeweils zum gelben, der sich als schnellerer erwies. Bereits am Vortag habe sie den Gedanken gehabt, diesen „Krug“ am nächsten Tag in Händen zu halten. „Ich habe es wirklich gespürt. Wie bei der WM damals. Da waren ein paar so Zeichen.“ Riegler zog nach dem ersten Slalom der Saison das Trikot der Disziplinführenden an („Ich habe das erste Mal in meinem Leben im Single ein gelbes Trikot an“) und freute sich auch über die Teamleistung. „Wir haben so ziemlich das Beste rausgeholt, echt cool. Vier unter den Top-4, das ist perfekt.“