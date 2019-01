„Dancing Star“ hat Ärger mit Prozesskosten

Zwei Jahre ist es her, dass Kärntens ehemalige orange-blaue Spitzenpolitgarde um Gerhard Dörfler, Uwe Scheuch, Harald Dobernig und Stefan Petzner wegen der sogenannten „Jubelbroschüre“ verurteilt wurde. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen für das Quartett gab es am Ende auch ein böses Erwachen, was die Kosten für den Prozess anlangte: 83.500 Euro schrieb Richter Christian Liebhauser den einstigen vier Parteifreunden „zur ungeteilten Hand“ vor - was bedeutet, dass jeder gleich viel zahlen müsste, die Justiz sich aber vorbehält, ausstehende Gebühren von denen einzutreiben, bei denen am meisten zu holen ist.