Unterkärntner handelten mit Hunderten Kriegswaffen

Rund 200 Kriegswaffen in Unterkärnten sichergestellt

„Krone“-Recherchen haben indessen ergeben, dass im Zuge der Erhebungen an die 200 Kriegswaffen sichergestellt werden konnten, mit denen unter anderen auch die drei Unterkärntner Waffenhändler in Verbindung stehen sollen. Bei den Waffen handelt es sich großteils um tschechische Skorpion-Maschinenpistolen und AK-47-Sturmgewehre.