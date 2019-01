CHL-Finalchance von Red Bull Salzburg voll intakt!

Die Gastgeber hatten vor 6.100 Zuschauern im Olympia-Eisstadion die besseren Chancen, doch Keeper Stephen Michalek und seine Vorderleute machten mehrere gute Möglichkeiten zunichte, teils auch mit etwas Glück. Zudem erwiesen sich die Salzburger in insgesamt zwölf Minuten in Unterzahl als enorm defensivstark. Die körperlich etwas überlegenen Münchner entwickelten viel Druck, doch am Ende durften sich die Mozartstädter freuen. Sie zeigten gegen den dreifachen deutschen Meister, der fünf Spieler des Olympia-Zweiten Deutschland im Kader hat, ein völlig anderes Gesicht als zuletzt in mehreren EBEL-Matches (drei Niederlagen in den jüngsten vier Spielen).