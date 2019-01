Großer „Run“auf Salzburgs Kindergärten

Dreijährige sind wieder in „städtischer“ Hand

Für unter Dreijährige lag die Betreuung bislang rein in privaten Händen. Ab sofort bietet die Stadt wieder 24 Plätze an den Standorten Wagingerstraße in Liefering, Rositten sowie Kendlerstraße an. Sechs zusätzliche Pädagoginnen wurden hierfür angestellt.