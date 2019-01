Zu Unrecht werden Nudeln oft als Dickmacher verschrien. Dabei haben Nudeln sehr gute Nährwerte, komplexe Kohlenhydrate, viel Eiweiß und kaum Fett. Daher sind sie für Sportler besonders gut geeignet. Wer allerdings ans Abnehmen denkt, sollte bei der Menge an Nudeln eher einsparen und auf gesunde Saucen setzen. Manche Menschen dürfen auch aufgrund von Glutenunverträglichkeit keine Pasta essen. Wieder andere verzichten auf tierische Produkte, wodurch Eierteigwaren wegfallen. Daher haben wir einige Pastaalternativen zusammengesucht, wo für jeden etwas dabei ist. Wir zeigen, was in Konjaknudeln, Linsen- und Low-Carb-Pasta wirklich steckt.