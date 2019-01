Falschaussage: Russische Anwältin in USA angeklagt

Vielmehr gehe es um ihre weiter zurückliegende Rolle als Rechtsvertreterin der russischen Firma Prevezon, gegen die die US-Justiz vorgegangen war, hieß es. Das in Zypern registrierte Unternehmen des Russen Denis Kazyw soll Immobiliengeschäfte in New York für Geldwäsche sowie Betrug am russischen Fiskus missbraucht haben. Veselnitskaya wird angelastet, gegenüber den US-Ermittlern „absichtlich irreführende“ Angaben zu diesem Fall gemacht zu haben. Wegen ihrer Falschaussage drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft, laut einem Justizsprecher hält sie sich aber „wahrscheinlich“ nicht in den USA auf.