„Nicht sich selbst und andere in Gefahr bringen!“

Treffen die Wetterprognosen ein, könne es nach der Steiermark auch in Tirol am Wochenende zu Warnstufe 5 kommen, so Mair. Dies könne auch in Teilen Vorarlbergs sowie Ober- und Niederösterreichs der Fall sein, wenn die prognostizierten „aberwitzigen Niederschlagsmengen“ eintreffen, wie Arno Studeregger von der ZAMG erklärt. Aber auch in Salzburg bleibt es angespannt.