Schock! Auf Drohbrief folgt Brand in Kinderzimmer

Ließ er seinen Worten Taten folgen? Am Montag kündigte ein Unbekannter per Drohbriefe an, dass es in einer Wohnanlage im Tiroler Telfs brennen werde. Dienstagvormittag gab es dann tatsächlich Feueralarm! In der Wohnung einer siebenköpfigen Familie stand eines der Kinderzimmer in Flammen. Die Bewohner sind verzweifelt, denn es war dies nicht der erste Brand im Gebäude!