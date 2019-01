Auf Neugeborenen-Intensiv braucht Ärzteteam Hilfe

„Übermäßige Arbeitsbelastung“ der Mediziner

Doch was ist mit den Fachärzten,die schon zwei interne Briefewegen„Übermäßiger Arbeitsbelastung“ geschrieben haben? Die hängen auch nach dem Gespräch „in der Luft“, so der Eindruck von Betriebsratschef Helmut Freudenthaler. Sein Appell: „Aus meiner Sicht muss man sich das bei der Neugeborenenintensiv ganzheitlich anschauen und die Nöte der Ärzte und der Pflegepersonen gemeinsam zu lösen versuchen. Das kann man nicht auseinandertrennen, indem man sagt, bei der Pflege schaut man sich das an, aber bei den Ärzten tut man nichts.“