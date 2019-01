Mordrätsel um „Rosi“ nach 26 Jahren neu aufgerollt

Per DNA konnte die Tote 2016 als Julia Margarita Rijo identifiziert werden. Entdeckt wurde sie im April 1993 von einem Reitstall-Pächter, ermordet dürfte sie im November 1992 worden sein. Durch einen Zeugenaufruf in der „Aktenzeichen XY“-Ausgabe am Mittwoch um 20.15 Uhr auf ZDF soll Licht ins Dunkel gebracht werden.