1000 Sendungen: Jubiläum für Grundners Kulinarium

Lang, lang ist’s her! Am 30. September 1999 servierte „Steiermark heute“ den ersten Gang der Rubrik „Grundners Kulinarium“. 20 Jahre später tischt Moderator Reinhart Grundner noch immer Köstlichkeiten steirischer Gastronomen auf. Für die 1000. (!) Ausgabe wurde am Dienstag ausdrücklich nicht gekocht, sondern gebacken. Grundner assistierte im Grazer Schlossbergrestaurant bei der Zubereitung einer Geburtstagstorte.