Hinteregger ist keine „Smartphone-Jungfrau“ mehr!

Rückblende: Vor wenigen Monaten überraschte Hinteregger mit einem Geständnis, das vor allem in den sozialen Medien ein ordentliches Raunen hervorrief: Er, der 26-jährige Fußballer, halte sich nicht nur von Smartphones, sondern auch generell von Facebook, Twitter und Co. fern. Und das in Zeiten, in denen sich etwa ein Cristiano Ronaldo über mehr als 120 Millionen Facebook-Fans freuen darf - oder ein Neymar über rund 60 Millionen.