Schnee hat OÖ weiter im Griff: Orte eingeschneit

Zwölf Schulen in OÖ geschlossen

Wegen des anhaltenden Schneefalls bleiben in Oberösterreich zwölf Schulen geschlossen - sechs im Bezirk Perg, sechs im Bezirk Kirchdorf. Auch in anderen Schulen und Kindergärten des Landes gibt es Probleme, die Schüler werden von den Verantwortlichen kontaktiert. Geschlossen sind: alle Schulen in Pabneukirchen, Volks- und Mittelschule St. Georgen/Walde, die Volksschulen St. Thomas/Blasenstein, Dimbach, Rosenau, Roßleithen, Vorderstoder, Mitterweng in Edlbach, Spital am Pyhrn und Windischgarsten.