Feuerwehr musste bei Rettung drei Türen knacken

Nach einem Sturz war der Innviertler verletzt in seinem verbarrikadierten Haus am Boden gelegen. Nachbarn hörten die Hilferufe des 70-Jährigen und wurden so auf seine missliche Lage aufmerksam. Sie alarmierten die Polizei, diese rief die Feuerwehr zu Hilfe. Es gab beim Haus aber drei von innen massiv gesicherte Türen, die von den Einsatzkräften erst überwunden werden mussten.