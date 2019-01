Innviertlerin seit mehr als zwei Wochen vermisst

Keine Anhaltspunkte

Gabriele Kohlbauer war zuletzt am 23. Dezember von ihrer Familie gesehen worden. Am Heiligen Abend ist - wie kurz berichtet -ihr blauer „Dacia Sandero“ beim Innweg in Wernstein gefunden worden. Wo sich die verheiratete Frau aus Kopfing seither aufhalten könnte, ist völlig unklar. „Es gibt vorerst überhaupt keine Anhaltspunkte darüber, was mit ihr passiert sein könnte - daher können wir aktuell auch nichts ausschließen“, sagt Thomas Löfler, Ermittler des Landeskriminalamts.