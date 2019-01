Audi macht das Auto mittels VR zum Raumschiff

Zur Erlebnisplattform für virtuelle Realität möchte Audi das Auto der Zukunft machen. Auf der CES in Las Vegas präsentierte der deutsche Hersteller eine Technologie, die virtuelle Inhalte in Echtzeit an die Fahrbewegungen des Autos anpasst: Fährt das Auto durch eine Rechtskurve, so fliegt beispielsweise auch das Raumschiff in der virtuellen Welt nach rechts.