Straße brach plötzlich weg

Ein Bild wie nach einem schwerem Erdbeben bot sich in der Siedlung In der Wögling in Guntramsdorf im Bezirk Mödling. Dicke Risse zogen sich durch die Fahrbahn, ein Teil der Straße war weggebrochen. Die erste Diagnose: Der Hang drohte abzurutschen. Mittlerweile haben jedoch Geologen wieder Entwarnung gegeben.