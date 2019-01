Streit um „lautes“ Federvieh

Schon jahrelang hatte Heinz Peikert in seinem Garten in Perchtoldsdorf ohne Probleme Hühner gehalten. Dann fühlte sich ein Nachbarehepaar vom Gackern und Krähen gestört. Seither tobt ein erbitterter Streit. Obwohl Peikert die Hühnerschar bis 9 Uhr in einem sogenannten Schlupfkeller verwahrt und sowohl Bezirks- als auch Landesgericht die Lärmbelastung als ortsüblich einstufen, gibt das Paar den Kampf gegen das Federvieh nicht auf. Beim Bauamt der Gemeinde fand die Beschwerde Gehör - die Behörde beabsichtigt die Sperre des Stalls (Faksimile). Das verleiht dem Streit jetzt sogar eine politische Dimension.