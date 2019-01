Auf Polizisten zugerast: 8 Jahre Haft für Lenker

Der Richter sprach den Angeklagten während der Befragung vor dem Schöffengericht darauf an, warum er denn geflüchtet sei. „Das kann ich mir selbst nicht beantworten“, meinte der Beschuldigte. Einen Beamten in Hollabrunn, der ihn anhalten wollte, „hätte ich nie überfahren können“, schilderte der 26-Jährige die Situation - dies wäre sich nicht ausgegangen. Während der Flucht des Tschechen erlitt der Anklage zufolge ein Polizist einen Bänderriss sowie weitere Verletzungen an der Schulter, ein Beamter zog sich Abschürfungen am Knie zu.