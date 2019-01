Eisplatte stürzte während Fahrt von Lkw auf Auto

„Dieser Fall zeigt deutlich, wie wichtig es ist, im Winter Fahrzeuge von Eis und Schnee zu befreien, ehe man losfährt“, mahnt ein Polizist. Denn dass ein Lkw-Lenker genau das vermutlich nicht gemacht hatte, wurde einem Autofahrer zwischen Fratres und Dobersberg zum Verhängnis. Dem 53-Jährigen kam in einer abfallenden Kurve ein Lastwagen entgegen, plötzlich gab es einen lauten Knall, und eine Eisplatte zerschellte auf der Kühlerhaube des Pkw. „Teile der Platte zertrümmerten die Windschutzscheibe, der Lenker erlitt eine Verletzung an der Hand“, berichtet ein Ermittler. Die fünf Zentimeter dicke Eisplatte hatte sich von der Plane des Lkw gelöst, was der Chauffeur jedoch nicht bemerkt haben dürfte.