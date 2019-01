„Schutz der Bürger geht vor“

Rund 2100 Meldungen wurden bereits von den so genannten Sicherheitspartnern an die professionellen Einsatzkräfte im Land weitergegeben, mehr als 70 davon an die Polizei. Jetzt soll das Projekt von FP-Landesvize Johann Tschürtz im Bezirk Jennersdorf flächendeckend eingeführt werden, und wohl bald überall.