Papa Roach: „Instagram ist nicht das wahre Leben“

Mehr als sechs Jahre ist Papa-Roach-Frontmann Jacoby Shaddix mittlerweile trocken. Keine Drogen, kein Alkohol, keine Exzesse und dennoch die ständige Ungewissheit, ob man wohl noch länger durchhält und sich nicht in den Mechanismen der Vergangenheit verheddert. Der dreifache Familienvater ist mittlerweile 42 und im Leben angekommen. Das zeigen nicht nur die gefeierten Liveshows wie zuletzt am Frequency, sondern auch die Frischzellenkur, die man dem letzten Album „Crooked Teeth“ anhörte. Übersprudelnd vor Kreativität folgt nur eineinhalb Jahre mit „Who Do You Trust?“ nun das nächste Werk - teilweise noch mit Songideen aus den alten Sessions, weil die Kreativität schier unaufhaltsam schien. Alte Nu-Metal-Fans müssen dennoch durchatmen, denn nach 25 Karrierejahren nehmen Papa Roach keine Rücksicht mehr auf vorgefertigte Erwartungen. Hip-Hop, Punk, Nu-Metal, Rap und Pop tummeln sich gleichermaßen auf dem Werk. Bands wie die Imagine Dragons oder Twenty One Pilots waren klare Einflüsse. Ganz nach dem Credo: Stillstand bedeutet Rückschritt.



„Krone“: Jacoby, immer auf Tour, nun das neue Album „Who Do You Trust?“, im Sommer am Nova Rock - gibt es bei euch auch mal Ruhephasen?

Jacoby Shaddix: So ticken wir eben. Die Hip-Hop-Künstler sind dahingehend mein großes Vorbild. Da wird immer etwas veröffentlicht, es kommt immer wieder was Neues raus und sie sind permanent auf Tour - alles ist in Bewegung. Es gibt auch immer wieder Kollaborationen, Gäste, Songs und Snippets. Wenn es um das Business geht, dann können wir uns alle viel von dort abschauen.