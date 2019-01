Nächster Rückschlag für Real! Auch Kroos fällt aus

Nicht genug, dass man am Wochenende gegen Real Sociedad zu Hause (!) verloren hat (0:2, dass sämtliche Führungsspieler weit von ihrer Bestform entfernt sind, dass Trainer Solari nicht mehr wirklich das Vertrauen in Madrid genießt und die Mannschaft in einer Krise steckt, nein, jetzt fällt auch noch Mittelfeldmotor Toni Kroos aus.