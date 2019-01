Lyft will mit Robo-Taxis durch Las Vegas fahren

Die Firma Aptiv mit Sitz in Saint Helier/Jersey ist Technologielieferant und Entwickler der Software zum autonomen Fahren für Lyft. Das Unternehmen entwickelt und fährt mit seiner Testflotte etwa in Las Vegas, Boston, Pittsburgh, dem Silicon Valley und Singapur. Mit der Zertifizierung beginne das Unternehmen in Las Vegas, sagte De Vos: „Hier haben wir definitiv keinen Schnee oder Eis, wir können uns auf das Wetter verlassen.“