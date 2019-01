Start für „Zeit im Bild 2“ am Sonntag

Die neue „Zeit im Bild 2“-Ausgabe am Sonntag wird eine „richtige Hardcore-Newssendung“ und als typische „‘ZiB 2‘ erkennbar“. Das kündigte Sendungschef Christoph Varga am Dienstag an. Start ist am Sonntag, erstmals als Moderator im Einsatz ist Martin Thür. Beim ORF zeigt man überzeugt, dass der Sonntag als „guter Nachrichtentag“ taugt, so ORF 2-Chefredakteur Matthias Schrom.