Österreich hofft auf Reifeprozess und Aufstieg

Mit der WM in Dänemark und Deutschland nehmen Österreichs Handball-Männer ab Freitag ihre sechste WM- oder EM-Endrunde in der jüngsten Dekade in Angriff. Das klare Ziel sind die Top-12, der Weg dorthin führt über einen schmalen Grat. Coach Patrekur Johannesson glaubt fest an die Chance - so denn der Reifeprozess seit der EM 2018 geglückt ist. Der Isländer zweifelt daran nicht: „Wir sind weiter.“