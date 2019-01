Mit den ÖSV-Stars ins „Krone“-Haus in Kitzbühel!

Das große Highlight des Weltcup-Kalenders steht wieder an: Beim 79. Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel (21.01. - 27.01.2019) messen sich die weltbesten Skifahrer in den Königsdisziplinen Super-G, Slalom und Abfahrt auf der berühmten und gefürchteten Streif. Auch das darauffolgende Nightrace in Schladming (29.01.2019) zählt zu den Klassikern im alpinen Skisport-Kalender. Gewinnen Sie mit der „Krone“ unvergessliche VIP-Packages für beide Events und treffen Sie die Stars des Austria Ski-Teams persönlich!