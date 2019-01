Schäxpir-Festival muss Gürtel enger schnallen

Publikum kommt aus ganz Europa nach Linz

Denn die Kulturkürzungen des Landes machten trotz Zehn-Jahre-Jubiläum auch vor Schäxpir nicht Halt, an die 900.000 Euro von 2017 kommt man nicht mehr heran: „Wir stecken uns dennoch das Ziel hoch, wollen bis zu 15.000 Zuschauer schaffen“, so das Leitungs-Duo. Wie? „Die Festivaltage sind zwar weniger, aber wir packen sie voller. Kooperationen mit anderen Theatern, Stücke mit weniger Performern oder solche, die mehrfach am Tag gespielt werden, helfen beim Sparen. Auch Sachsponsoring hilft.“ Aber: „Wir sind dennoch an der Grenze, weniger geht nicht mehr, dann wird die Umsetzbarkeit prekär. Schäxpir soll ja die Institution bleiben, die es ist.“ Derzeit ziehe das oberösterreichische Festival Fachpublikum aus ganz Europa an.