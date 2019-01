Private Braunbärenhaltung nun endgültig Geschichte

Traurige Beispiele aus Österreich

Im Bärenwald Arbesbach im Waldviertel wurden 1998 drei Bären aus schlechter privater Haltung gebracht: „Vinzenz“, „Liese“ und „Brumca“. Neun Jahre lang waren die Bärengeschwister „Liese“ und „Vinzenz“ als Werbeträger für einen Skilift im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich missbraucht worden. Nach dem Konkurs der Firma wollte und konnte sich niemand mehr um die Tiere, die in einer tristen Betongrube lebten, kümmern. Ein ähnliches Schicksal ereilte „Brumca“. Sie war im Alter von nur wenigen Wochen an einen österreichischen Geschäftsmann verschenkt worden. Doch das Tier wurde bald größer – und ihrem Besitzer zu einer unbequemen Last. Er sperrte „Brumca“ in einen 35 Quadratmeter großen Verschlag, in dem sie einsam und beschäftigungslos dahinvegetierte. Heute, zwanzig Jahre später, leben „Brumca“ und „Vinzenz“ noch immer im Bärenwald Arbesbach.